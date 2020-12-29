В нижегородских магазинах усилят проверки в преддверии праздников

В магазинах, рынках и ярмарках Нижегородской области проведут дополнительные проверки по соблюдению мер безопасности в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Решение об усилении контроля принято в связи с жалобами нижегородцев на большие очереди в гипермаркетах. В понедельник, 28 декабря, региональный минпром провел проверки в торговом центре «Лента» на улице Родионова, магазине «Ашан» в ТЦ «Фантастика» и в магазине «Окей» в ТЦ «Жар-птица». «Нарушений на момент проведения проверки не зафиксировано. С руководством торговых центров и магазинов проведены дополнительные профилактические беседы»,— сообщили в пресс-службе правительства региона.

В проверках принимают участие специалисты департамента региональной безопасности, министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона, районных администраций, Роспотребнадзора и других ведомств при поддержке ГУ МВД России по региону и Росгвардии.

Анастасия Еремина