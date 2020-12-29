Кубанские вузы отказываются снижать стоимость обучения из-за дистанта

Высшие учебные заведения Краснодарского края не готовы снижать стоимость обучения для студентов-контрактников из-за перехода на дистанционный формат обучения. Для этого, по мнению представителей вузов, нет оснований.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил изучить возможность изменения платы для студентов вузов, где обучение ведется преимущественно в онлайн-формате. До 15 февраля 2021 года Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны проработать вопрос.

По последним данным оперштаба Кубани, в 18 вузах региона на обучение исключительно с использованием дистанционных образовательных технологий переведены более 19 тыс. студентов. Так, Сочинский государственный университет и Анапский филиал Московского педагогического государственного университета полностью перешли на дистанционный формат обучения. Остальные студенты высших учебных заведений обучаются по смешанной форме.

«Снижать стоимость образовательных услуг в связи с вынужденным переходом на дистанционный режим обучения нет оснований. При переходе на дистанционное обучение поменялась лишь технология передачи информации от преподавателей студентам. Без изменений остался объем образовательной программы, в том числе контактная работа со студентами (часы, отводимые на проведение лекций, практических занятий). Содержание образовательных программ осталось прежним», — рассказали “Ъ-Кубань” в пресс-службе Сочинского государственного университета.

По словам представителя вуза, все занятия проходят согласно расписанию, а нагрузка на преподавателей в условиях дистанционной работы увеличилась, что связано с необходимостью перевода учебных и методических материалов в дистанционный формат. При этом замечаний со стороны студентов, а также профессорско-преподавательского и педагогического составов к администрации университета не поступало.

На днях министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью «Российской газете» сообщил, что из-за перехода на дистанционный формат образования с 1 января 2021 года на 10% меньше будут платить студенты Московского педагогического государственного университета (филиал вуза расположен в Анапе). Однако “Ъ-Кубань” в вузе пока эту информацию не подтвердили.

В Кубанском государственном технологическом университете отметили лишь, что в 2020-2021 учебном году стоимость обучения для студентов не повышалась и осталась на уровне 2019/2020 года.

В Государственном морском университете им. адмирала Ф. Ф. Ушакова “Ъ-Кубань” рассказали, что образовательный процесс ведется традиционно. Расчетов о повышении или понижении себестоимости подготовок при переходе на онлайн-режим вуз не производил.

В Кубанском государственном университете и Кубанском государственном аграрном университета на запрос “Ъ-Кубань” об изменении стоимости обучения не ответили.

Наталья Решетняк