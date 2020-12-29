В Ярославле мэрия объявила конкурс на перевозку по 66 автобусным маршрутам

В Ярославле департамент городского хозяйства мэрии Ярославля разместил извещение о проведении открытого конкурса по отбору перевозчиков на муниципальные маршруты города, работающие по регулируемым тарифам сообщили в пресс-службе мэрии. По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского, конкурс будет проведен по 66 маршрутам. В том числе, по 18 новым автобусным маршрутам, которые вводятся вместо отменяемых 26 маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу.

«Открытые конкурсы проводятся в рамках мероприятий, связанных с поэтапной реорганизацией маршрутной сети городского пассажирского транспорта. Процедура отбора перевозчиков будет проводиться по 66 регулярным маршрутам, 18 из которых новые, а остальные ныне существующие и измененные»,— уточнил господин Волканевский.

Ранее Сергей Волканевский рассказал, что в рамках реорганизации транспортной сети перевозчики, работающие на данный момент по нерегулируемым тарифам, смогут принять участие в конкурсе на продолжение работы только уже по новым правилам. Он уточнил, что имея достаточный опыт работы, квалификацию и необходимый подвижной состав, перевозчики, работающие на маршрутных такси, могут продолжить работу в рамках новой маршрутной сети, в случае победы на конкурсах.

Подробнее о запланированной реорганизации общественного транспорта в материале “Ъ-Ярославль” — «Трехэтапная оптимизация».

Екатерина Руденко