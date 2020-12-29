«Яндекс.Еда» и сеть Metro запустили совместную доставку в Петербурге

Сервис «Яндекс.Еда» начал доставлять товары из торговой сети Metro в Петербурге вслед за Москвой, где эта услуга стала доступна в ноябре. Как сообщили в компании, теперь пользователи из города на Неве также могут выбрать товары по оптовым ценам из Metro более чем по 14 тыс. позиций, включая товары собственных торговых марок торговой сети.

В настоящий момент доставка из магазина Metro уже работает в Приморском, Петроградском и Выборгском районах Петербурга. Доставляют продукты курьеры, сотрудничающие с «Яндекс.Едой» и водители-партнеры «Яндекс Go».

С начала сотрудничества в ноябре количество подключенных к сервису торговых центров Metro выросло до четырех. На очереди — Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. До конца 2021 года планируется выйти в основные города присутствия и запустить доставку из порядка 80 магазинов Metro.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Яндекс.Еда» запустила в Петербурге совместный проект с сетью кофеен Starbucks.