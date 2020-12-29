В ЖК «Цветы Башкирии» в Уфе стартовали продажи новых кварталов

Начинаются продажи квартир в кварталах №12 и 13 жилого комплекса «Цветы Башкирии». На первом этапе застройщик предлагает покупателям выгодные условия.

Застройщик — группа компаний АО «ФСК Архстройинвестиции» — объявляет старт продаж квартир в двух новых кварталах ЖК «Цветы Башкирии», расположенных в пяти км от города и в шаговой доступности от самого крупного ТРК Уфы «Мега». Отметим, за 25 лет успешной работы построено 35 многоквартирных домов общей площадью свыше 370 тыс. кв. м, ряд социальных объектов и коммерческой недвижимости.

Жилой комплекс начали строить в первом квартале 2018 года. Дома первой очереди сданы в эксплуатацию в начале 2020 года, и уже весной жильцы начали справлять новоселье.

Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/. Застройщик: ООО "Цветы Башкирии"

Старт продаж новых кварталов!

Особенность продаж в декабре 2020 года — это разработанная линейка планировок квартир, которые могут удовлетворить самый взыскательный спрос. Есть индивидуальные и эксклюзивные решения, но предложение ограничено — потенциальным владельцам стоит поторопиться с обращением в офис продаж и выбрать самое оптимальное и максимально приближенное к мечте о собственном жилом пространстве. Варьируются скидки.

Концепция жилого комплекса «Цветы Башкирии» заключена именно в комфорте, разработанном исходя из потребностей и интересов жильцов любого возраста, социального и семейного статуса. Так, студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры разных планировок созданы как для студентов и молодых пар, так для семей с детьми и людей старшего поколения. Они расположены в домах средней этажности с вентилируемыми фасадами.

Что особенно актуально для города с плотной и высотной застройкой, здесь дома стоят в просторных закрытых дворах с развитой инфраструктурой. Бонусом к квартире покупатель получает двор в виде мини-парка, что является беспроигрышным вариантом для горожанина, всегда мечтающего о тишине и природе. Для занятий физкультурой и спортом разбиты современные спортивные площадки, детские игровые площадки рассчитаны на любой возраст и максимально безопасны.

О высоком уровне безопасности свидетельствует закрытая и профессионально охраняемая территория комплекса.

Подробнее с информацией о проекте и проектной декларацией можно ознакомиться на сайте цветыбашкирии.рф или в офисе продаж: Уфа, ул. имени Даяна Мурзина, 13. Застройщик ООО «Цветы Башкирии». Телефон: +7 (347) 258-87-92.