На Кубани у браконьеров изъяли 3 тонны нелегально выловленной рыбы

Правоохранительные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело по факту обнаружения и изъятия нелегальной выловленной рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Кубани.

Всего было изъято 3 тонны рыбы различных видов, а также 20 кг икры щуки, карася, рыб лососевых и осетровых пород. Продукцию изымали в жилых и складских помещениях, расположенных на территории Приморско-Ахтарского и Калининского районов. Документы, подтверждающие качеств и безопасности товара, у владельцев отсуствовали.

Кроме того, полицейские изъяли 500 метров сетей и 90 приспособлений, используемых для незаконной ловли рыбы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов). Его расследование продолжается.

Алексей Белянин