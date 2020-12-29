Гендиректором корпорации по развитию внутреннего туризма назначен Сергей Суханов

Генеральным директором корпорации «Туризм.РФ» назначен Сергей Суханов, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Сергей Суханов хорошо знаком с проблемами туристической отрасли и имеет опыт их эффективного решения. Под его руководством на посту вице-мэра курортной столицы России была разработана концепция развития Сочи как горноклиматического курорта. Она же потом легла в основу программы строительства объектов к Олимпийским и Паралимпийским играм 2014 года»,— приводит слова господина Чернышенко ТАСС. Он выразил уверенность, что благодаря грамотному управлению Сергея Суханова «Туризм.РФ» совместно с Ростуризмом в короткие сроки выведут внутренний туризм на новый уровень.

Сергей Суханов в 2003 году был назначен заместителем главы администрации города Сочи. В 2009 году стал старшим вице-президентом Оргкомитета «Сочи 2014». С 2018 года работал гендиректором специальной проектной компании ООО СШХ, которое реализует совместно с РЖД проект по финансированию, строительству и эксплуатации железнодорожного участка Обская—Салехард—Надым.

Корпорация по туризму — структура, созданная на базе АО «Курорты Северного Кавказа». Она займется формированием туристических кластеров, инвестированием в создание инфраструктуры и расчетом будущих турпотоков в соответствии с потенциалом кластеров.

Из-за кризиса на фоне коронавируса туристическая отрасль потеряла минимум 60% доходов. Власти пообещали поддержать сектор с помощью нового нацпроекта по развитию туризма, общий бюджет которого исходно оценивался в 629 млрд руб., а также через создание при правительстве специальной корпорации по туризму.

О том, как государство планирует помогать отрасли, читайте в интервью “Ъ” с главой Ростуризма Зариной Догузовой.