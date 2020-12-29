В реестр кредиторов «Белой птицы – Белгород» включены 443 млн руб. долга перед «Белой птицей – Курск»

Решением Арбитражного суда Белгородской области требования ООО «Белая птица – Курск» в размере 443,3 млн руб. включены в реестр кредиторов ООО «Белая птица-Белгород», следует из документов арбитража. Задолженность возникла в связи с неисполнением ООО «Белая птица – Белгород» обязательств по оплате за поставленный товар по договорам поставки в 2014 и 2015 году. Против удовлетворения заявленных требований выступал Банк «Траст» ввиду аффилированности кредитора и должника.

Арбитражный суд Курской области признал несостоятельным ООО «Белая птица-Курск» (актив некогда крупного производителя мяса бройлера «Белая птица») по упрощенной процедуре как ликвидируемого должника и открыл в отношении него конкурсное производство в 2019 году. ООО «Белая птица-Курск» производит мясо бройлеров, в 2017 году занимало 5% российского рынка мяса бройлеров в натуральном выражении. Это единый комплекс ежегодной мощностью 120 тыс. т мяса бройлеров. В состав комплекса входит инкубатор, семь площадок выращивания, а также птицеперерабатывающий завод. Напомним, что контроль над фабрикой через выкуп прав требований у Россельхозбанка приобрела группа «Черкизово», крупный российский вертикально интегрированный производитель мясной продукции.

Как «Черкизово» работает на курских активах «Белой птицы», читайте в материале “Ъ-Черноземье” «В Курске останавливают бойню».

Ирина Лобанова