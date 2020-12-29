Ярославским отелям разрешили проводить мероприятия в новогоднюю ночь

Правительство Ярославской области разрешило классифицированным гостиницам, хостелам и отелям в ночь с 31 декабря на 1 января проводить праздничные новогодние мероприятия до 2 часов ночи, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства области, регулирующее работу организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.

В пресс-службе отметили, что в регионе классификацию прошли 99 предприятий гостиничной сферы.

Кроме того, правительство разрешило кинотеатрам проводить сеансы после 23 часов при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что ранее установленные запреты на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу заведений общепита с 23 часов до 06 часов, сохраняются.

Дарья Сабаева