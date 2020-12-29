Почти у половины казанцев не снизились доходы в 2020 году — исследование

В Казани у 40% жителей в текущем году доходы остались на прежнем уровне, у 15% жителей они упали на 25-50%, у 11% — на 10-25%, у 9% — на 5-10%, у 7% — более чем в два раза. Опрос провел РГС Банк.

Согласно исследованию, 33% жителей Казани назвали уходящий год тяжелым, 23% заявили, что «было и хорошее в этом году», еще 12% оценили год как «нормальный», 16% назвали его лучшим годом в своей жизни, еще 3% ответили, что это был «отличный год возможностей и перемен».

55% респондентов сохранили в 2020 году свои рабочие места, еще 19% поменяли их по собственной инициативе, 14% сменили профессию, а 12% после потери работы нашли новую по профилю.

«В исследовании приняли участие 1833 респондента в возрасте 18+, география исследования – города России с населением 100 000+, метод сбора данных – анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные – декабрь 2020 года», — отметили в банке.

"Ъ-Казань"