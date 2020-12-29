На Дону заключенному увеличили срок за несообщение о террористической деятельности своего знакомого

Оперативники ГУФСИН России по Ростовской области и сотрудники УФСБ России по региону выявили, что осужденный Артур Пузанов не уведомил о том, что общался со своим знакомым, зная, что тот уехал в Сирию для участия в запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское Государство». Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФСИН России по региону. В отношении мужчины правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).

По данным ведомства, Пузанов не раз связывался со знакомым с помощью мессенджеров, где тот сообщал ему, что прошёл специальное обучение в лагерях МТО по ведению террористической деятельности, участвовал в столкновениях с правительственными войсками Сирии. При этом осужденный не сообщил правоохранителям о террористической деятельности знакомого. Пузанов признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в отношении него в особом порядке. Суд приговорил Пузанова к шести месяцам колонии строгого режима.

Наталья Шинкарева