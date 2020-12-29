Школу №11 в Глазове временно закрыли за нарушение антиковидных правил

Деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» Глазова ограничили на двое суток за нарушение антиковидных правил (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба Глазовского райсуда.

Было установлено, что мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи коронавируса, проводились в школе не в полном объеме. «Директором МБОУ еще до выявления правонарушения принимались меры для недопущения нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В судебном заседании директор с протоколом об административном правонарушении не согласился»,— говорится в сообщении.