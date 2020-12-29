В Астраханской области оштрафовали предпринимателя за продажу алкоголя подростку

В Астраханской области Володарское районное отделение судебных приставов взыскало с бизнесмена задолженность по административному штрафу, который назначил ему суд за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по региону.

Как уточнили в ведомстве, в одном из продуктовых магазинов поселка Володарский подростку продали несколько алкогольных напитков. В отношении индивидуального предпринимателя составили протокол по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Суд рассмотрел документ и назначил бизнесмену в качестве наказания штраф в размере 100 тыс. руб.

Предприниматель добровольно оплатил долг по административному штрафу в срок и в полном объеме.

Мария Шахрай