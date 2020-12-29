Средний размер автокредита в Челябинской области сократился

По данным Национального бюро кредитных историй, в ноябре текущего года средний размер выданных кредитов на покупку авто в Челябинской области составил 734,2 тыс. руб. По сравнению с ноябрем прошлого года он снизился на 1,7%.

Лидерами рейтинга по размеру выданных автокредитов стали Москва (1,397 млн руб.), Подмосковье (1,114 млн), Санкт-Петербург (1,093 млн) и Ленинградская область (977 тыс.)

В целом по России в ноябре 2020 года средний размер выданных автокредитов составил 880,5 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель возрос на 5,7% (в ноябре 2019 года – 833 тыс. руб.).