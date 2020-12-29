Загрузка горнолыжных курортов Сочи во время новогодних праздников ожидается на уровне 86%

Отели и гостиницы Сочи сейчас заполнены на 68%, средняя загрузка горного кластера во время новогодних праздников планируется на уровне 86%, прибрежного — около 75%, сообщила администрация Краснодарского края.

По информации Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка в Сочи остается стабильной, заболевших коронавирусом среди прибывших на курорт в последние дни не выявлено. В связи с началом высокого зимнего сезона в городе-курорте введены дополнительные противоэпидемические меры: на канатных дорогах установлены санитарные барьеры, работают волонтеры, на нижних станциях канатных дорог проводится термометрия посетителей и сотрудников. На всех объектах горного кластера бесплатно раздают маски гостям, на курортах «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна» работают мини-лаборатории для экспресс-тестирования на ковид.

Анна Перова, Краснодар