В Польше по подозрению в руководстве преступной группой задержан россиянин

Гражданин России задержан в Польше по подозрению в руководстве преступной группой, сообщил журналистам пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарын. Из материалов следствия следует, «что мужчина несет ответственность за налоговые махинации при фиктивной торговле топливом». Его имя не называется.

«Агентство внутренней безопасности задержало гражданина России, подозреваемого в руководстве преступной группой»,— сказал господин Жарын (цитата по «РИА Новости»). Компания, в которой работал россиянин, «не раскрывала налоговым органам предмет налогообложения».

По данным следствия, своими действиями компания нанесла казне Польши ущерб на сумму не менее 12 млн злотых (около $3,2 млн). Обвинения предъявлены трем лицам.