В «Ленэкспо» увеличили число коек до 2,5 тысяч

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял работу по подготовке еще трех корпусов выставочного комплекса «Ленэкспо» под временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. В них насчитывается 680 коек. Павильоны начнут принимать заболевших в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В настоящее время инфекционные койки размещены в павильонах №1, 2, 3, 5, 7 и 8. В «Ленэкспо» есть реанимация и аппарат КТ. Пока в «Ленэкспо» задействованы 1769 коек в павильонах 5, 7 и 8.

Губернатор напомнил петербуржцам о необходимости соблюдать все меры предосторожности, добавив, что «праздничные дни не должны стать марафоном передачи инфекции».