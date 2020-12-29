«Ultimate Grey и Illuminating — комбинация весьма выигрышная»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, почему Pantone выбрал в качестве цветов года Ultimate Grey и Illuminating.

Pantone объявил цвета 2021 года — это Ultimate Grey и Illuminating. «В этих цветах заключена сила и надежда»,— написано на сайте Pantone. При всей моей любви к оттенкам серого, с надеждой он у меня ассоциируется слабо, хотя оттенок 17-5104 благородный и красивый.

А вот Illuminating — 13-0647 — и правда, жизнерадостно желтый. Особенно эффектно эти цвета смотрятся вместе, что моментально заметили агентства, занимающиеся пиаром мебельных брендов и начавшие рассылать серые диваны в сочетании с зеркалами в золотисто-желтых рамах.

Для одежды и аксессуаров тоже комбинация весьма выигрышная. В часах последователям Pantone стоит обратить внимание на циферблаты и ремешки оттенков серого — они у некоторых брендов есть как раз в оттенке Ultimate Grey.

С Illuminating и часам, и украшениям сложнее — цвет совсем не золотой, а скорее недорогой позолоты.

Серый в украшениях списывать со счетов не стоит — это может быть и родированное золото, и титан в своем естественном цвете, и такие камни как серая шпинель.