На Кубани проверяют информацию о самодельной бомбе на железнодорожном мосту

В Краснодарском крае сотрудники УФСБ и полиции проверяют информацию о подозрительном предмете, похожем на самодельное взрывное устройство, который был обнаружен на железнодорожном мосту между Краснодаром и Ростовом-на-Дону, сообщил собеседник “Ъ-Юг” в правоохранительных органах.

По данным службы корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги, подозрительный предмет был обнаружен 28 декабря около 13 часов на железнодорожном мосту между станциями Орловка-Кубанская и Староминская. После обнаружения предмета был вынужденно остановлен пригородный поезд Ростов – Староминская – Тимашевская – Краснодар. В 16.25, после проведенной проверки, движение на участке железной дороги было возобновлено, уточнили в СКЖД. Источники “Ъ-Юг” в правоохранительных органах не уточняют, оказался ли найденный на мосту предмет реальным взрывным устройством или имитацией.

Анна Перова, Краснодар