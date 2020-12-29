СМИ: в Краснодарском крае обнаружили самодельную бомбу на железнодорожном мосту

Следственные органы проверяют информацию о самодельном взрывном устройстве, обнаруженном на ж/д путях в районе станицы Староминской. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, на перегоне Ростов-на-Дону – Краснодар у опоры ж/д моста был обнаружен предмет из газового баллона и бутылок с торчащими проводами, похожий на самодельное взрывное устройство.

В результате инцидента никто не пострадал, однако движение пассажирских поездов было временно приостановлено. Как пояснили в пресс-службе СКЖД из-за подозрительной находки был задержан один пригородный поезд. Задержка движения составила около 1,5 часов.

Источник «Интерфакса» также сообщил, что подозреваемый, оставивший опасный предмет, уже задержан. Им оказался житель Славянска-на-Кубани.

В пресс-службах ГУ МВД и Следственного управления по Краснодарскому краю информацию об обнаружении самодельного взрывного устройства не комментируют.

Алексей Белянин