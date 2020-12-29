Исполнять обязанности вице-спикера гордумы Челябинске будет Иван Горнов

Депутаты совета Центрального района Челябинска и городской думы досрочно лишили мандата Дмитрия Тарасова. Решения были приняты на внеочередных заседаниях в связи с переходом вице-спикера гордумы на работу в министерство здравоохранения региона. Временно-исполняющим обязанности заместителя председателя утвержден Иван Горнов, сообщает пресс-служба гордумы. Кроме того, врио руководителя комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству стал Виталий Родионов.

Дмитрий Тарасов, по данным пресс-службы минздрава региона, в ближайшие дни станет первым заместителем министра здравоохранения региона. Виктория Сахарова, до сих пор занимавшая этот пост, уходит в отставку по собственному желанию.