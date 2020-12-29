В Татарстане количество безналичных платежей выросло на 37%

Количество безналичных платежей за первые девять месяцев 2020 года составило 546 млн., что на 37% больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба Отделения – Нацбанка по региону Волго-Вятского ГУ Банка РФ.

С начала года в Татарстане с помощью банковских карт приобрели товары и услуги на 404 млрд руб., что на 25% больше, чем год назад. В среднем сумма подобной операции составила 740 руб.

В общем объеме операций по банковским картам доля безналичных платежей составила 92% по количеству и 44% по сумме, что больше прошлогодних показателей на 5% и 6%, соответственно.

Количество платежных карт, приобретенных татарстанцами, увеличилось на 5%, до 7,8 млн штук.

"Ъ-Казань"