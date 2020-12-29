Завершилась противоаварийная обработка второго пакгауза на Стрелке

Нижегородское ЗАО «СМУ-77» завершило работы по сохранению второго объекта культурного наследия – пакгауза, который является частью павильонов Всероссийских промышленных выставок 1880-х годов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Стоимость работ составила 10,7 млн руб. За эти деньги подрядчик очистил конструкцию от пыли и старой краски, покрыли лаком и морозоустойчивой краской для защиты металла от коррозии. Оттенок краски приближен к натуральному оттенку темного металла, цвет выбрали совместно с экспертами – архитекторами, историками и специалистами по реставрации.

Как ранее сообщалось, аналогичные работы еще на одном пакгаузе выполняло ООО «Гефес». Работы завершили в середине декабря.

Как планируют использовать пакгаузы — в материале “Ъ-Приволжье” «Искусство требует средств».

Анастасия Еремина