В Свердловской области свободно 25% коечного фонда для пациентов с COVID-19

В Свердловской области свободно около 2,5 тыс. коек для коронавирусом, что составляет 25% коечного фонда, рассказал на брифинге заместитель губернатора Павел Креков.

«Система здравоохранения имеет почти 2,5 тыс. свободных коек, но я надеюсь, они не понадобятся, в таком количестве точно. Мы достигли показателя 25% свободных коек. Это существенно выше, чем две-три недели назад. Мы создали запас прочности на новогодние праздники», — подчеркунил он.

С начала пандемии в Свердловской области COVID-19 заразились 57 782 человека. Из них 49 тысяч уже выздоровели, 1 474 пациента скончались.