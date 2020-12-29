В Краснодарском крае на железнодорожном мосту нашли похожий на бомбу предмет

На участке Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) между Краснодаром и Ростовом-на-Дону на мосту был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, сообщили “Ъ” в службе корпоративных коммуникаций СКЖД. По данным правоохранительных органов, мужчина, подозреваемый в установке подозрительного предмета, арестован.

По информации СКЖД, похожий на бомбу предмет был обнаружен 28 декабря около 13 часов на железнодорожном мосту между станциями Орловка-Кубанская и Староминская, из-за чего пришлось остановить пригородный поезд, следовавший по маршруту Ростов—Староминская—Тимашевская—Краснодар. На место происшествия выехали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и полиции, а также взрывотехники Росгвардии. Подозрительный предмет был убран, на что ушло полтора часа, после чего движение поездов возобновилось.

Анна Перова, Краснодар