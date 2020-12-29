В Тюмени будут судить жителя Перми за хищение 10,5 млн рублей с помощью вирусного ПО

Прокуратура Тюменской области направит в Центральный районный суд Тюмени уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Перми за хищение более 10,5 млн руб. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительном сговору, с банковского счета, в особо крупном размере), ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Следствие установило, что в мае обвиняемый совместно с неустановленным лицом реализовал план по хищению крупной денежной суммы у строительной фирмы в Ялуторовске (Тюменская область). Они отправили на электронную почту застройщика вредоносную компьютерную программу. С ее помощью мошенники получили удаленный доступ к расчетному счету организации и под видом зарплаты перевели на свои банковские карты более 10,5 млн руб.

Согласно договоренности, мужчина вывел деньги в банкоматах Краснодара, из которых оставил себе 300 тыс. руб., а остальные средства были переведены в биткоины. В ходе розыска он был задержан краснодарской полицией и заключен под стражу по решению суда. Обвиняемый в ходе следствия вернул организации больше, чем похитил — 11,9 млн руб.

Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

Ранее суд в Омске назначил штраф разработчику вредоносных программ, получающих доступ номерам банковских карт, адресам электронных почт и аккаунтам различных сервисов для получения незаконной выгоды.

Ирина Пичурина