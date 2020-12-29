Экс-председатель петербургского избиркома Миненко вернулся в полпредство президента

Бывший глава избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко стал помощником полномочного представителя президента на Северо-Западе Александра Гуцана. Сегодня фамилия господина Миненко была внесена в список сотрудников аппарата полпреда на официальном сайте.

Пока не говорится, за какие сферы будет отвечать Виктор Миненко. До того как возглавить петербургский избирком, он также работал в аппарате полпреда, но на должности главного федерального инспектора по Петербургу.

Виктору Миненко выразил недоверие ЦИК после скандальных муниципальных выборов 2019 года. При нем работа комиссии дважды признавалась неудовлетворительной. Однако перед уходом он получил орден Почета от президента Владимира Путина из рук губернатора Александра Беглова.

Комиссию возглавила Наталья Чечина, экс-глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга.

Подробнее о госпоже Чечиной — в материале “Ъ” «ЦИК согласился с выбором губернатора».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург