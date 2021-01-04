Промышленность стала тяжелой

Нижегородское минэкономики обеспокоено отсутствием в регионе налоговых льгот для IT-компаний, из-за чего они могут сменить «прописку» на территории с более благоприятным налоговым климатом. Министерство предлагает исправить ситуацию, начав с 11 резидентов технопарка «Анкудиновка». Бюджет в этом случае недополучит 5,5 млн руб. в год. Депутаты считают, что ограничиваться только резидентами технопарка не стоит. Они предлагают распространить льготы на всю IT-отрасль. Минфин утверждает, что раздавать льготы всем нельзя, так как это может обойтись бюджету почти в 300 млн руб. в год.

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