Промышленность стала тяжелой

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса и связанную с введением губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным режима самоизоляции весной 2020 года, предприятия и компании региона в течение 2020 года запускали новые производства и модернизировали действующие. "Ъ-Приволжье" в специальном итоговом проекте вспоминает, как в условиях пандемии работали предприятия различных отраслей.
В Нижегородской области начат выпуск новых медицинских приборов
Нижегородский оборонный завод им. Г. И. Петровского по своей инициативе запустил серийное производство рециркуляторов воздуха для обеззараживания помещений, которые сегодня особенно востребованы из-за распространения нового коронавируса. При наличии комплектующих предприятие может производить до 3 тыс. рециркуляторов в месяц в одну смену. Стоимость аппарата составляет от 17 до 24 тыс. руб. в зависимости от мощности и объемов заказа. Также предприятие готово наладить серийный выпуск наркозно-дыхательных (НДА) аппаратов по 10 шт. в сутки.
Нижегородская область вводит мораторий на расторжение приоритетных инвестконтрактов
Из-за пандемии коронавируса правительство Нижегородской области сохранит преференции по приоритетным инвестиционным проектам до конца года, даже если бизнес не выполнит своих обязательств по соглашениям с властями. Мораторий на расторжение таких договоров региональный кабинет министров уже вводил в посткризисных 2015–2016 годах и теперь возвращается к этой практике в преддверии очередного падения экономики.
Нижегородские предприятия попросили 1,5 млрд рублей из регионального бюджета
Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП) предложила докапитализировать региональный фонд развития промышленности и областную микрокредитную компанию на 1 млрд руб. и добавить 500 млн руб. на субсидирование муниципальных программ развития бизнеса. НАПП заявила, что госфинансирования в условиях экономического спада на всех не хватит, хотя за время пандемии региональный бюджет уже поддержал местные предприятия на 725 млн руб.
ВМЗ запустил новое производство труб стоимостью 20 млрд рублей
На площадке Выксунского металлургического завода (входит в Объединенную металлургическую компанию, ОМК) запустили в эксплуатацию новый трубоэлектросварочный цех (ТЭСЦ-1). Он построен для производства обсадных, насосно-компрессорных и нефтегазопроводных труб. Объем инвестиций составил 20 млрд руб.
В Нижегородской области расширяются мощности по выпуску алкилэтаноламинов
Группа компаний «Синтез Ока» инвестирует 2 млрд руб. в увеличение мощностей по производству алкилэтаноламинов на своей площадке в Дзержинске. К концу 2022 года компания намерена запустить установку для производства метилдиэтаноламина и диметилэтаноламина общей мощностью 17 тыс. тонн в год. Производитель планирует выпускать продукты попеременно, ориентируясь на рыночную конъюнктуру,— основными потребителями являются предприятия нефтегазовой промышленности и аммиачные производства. В результате увеличения мощностей по производству алкилэтаноламинов компания рассчитывает увеличить свою долю на мировом рынке с 3% до 5%.
«Хохломская роспись» направила предложение о сотрудничестве Роскосмосу
Идея главы Роскосмоса украсить ракеты хохломской росписью или гжелью нашла отклик у предприятий народно-художественных промыслов. Фабрика «Хохломская роспись», расположенная в городе Семенове Нижегородской области, направила предложение о сотрудничестве господину Рогозину. Предприятие готово расписать элементы скафандра, тюбики с едой и разработать для корпорации линейку сувенирной продукции.
ГЗАС им. А. С. Попова привез на форум «Армия-2020» новые образцы оборудования для борьбы с эпидемиями
Оборонное ПАО «Горьковский завод аппаратуры связи им. А. С. Попова» изготовило первые образцы гражданского комплекса для многоступенчатой дезинфекции одежды, обуви и кожных покровов людей. В создание аппаратов предприятие инвестировало 12 млн руб. и готово выпускать около 50 комплексов в месяц. В министерстве промышленности Нижегородской области считают, что в освоении оборонными заводами производства новых видов гражданской продукции пандемия коронавируса сыграла положительную роль. Руководители оборонных заводов отмечают, что для того, чтобы предприятия ОПК могли осваивать новые виды гражданской продукции, государство должно задуматься об обеспечении их контрактами.
На площадке РУМО появилось производство компонентов для ВМФ
В Нижнем Новгороде стартовало производство валопроводов с гребными винтами регулируемого шага для военно-морского флота РФ — разработки АО «Объединение нижегородских судостроителей и судовладельцев». В станки на площадке бывшего завода РУМО инвесторы вложили 50 млн руб. С Министерством обороны РФ подписаны контракты на полмиллиарда рублей. Если продукция цеха зарекомендует себя в военном судостроении, объединение сможет рассчитывать на снабжение гражданского флота ОСК, полагают эксперты.
ЛУКОЙЛ расширяет производство в Нижегородской области
ЛУКОЙЛ планирует модернизировать нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области, вложившись в новый блок производства битума. Установка мощностью 70 т продукции в час ориентирована на экономичный выпуск дорожного битума путем окисления сырья, под которое на НПЗ в Кстове будет создана современная инфраструктура. Таким образом, предприятие станет крупнейшим производителем битума в структуре компании. Эксперты полагают, что проект поможет закрыть потребности центрального региона России в пиковые сезоны дорожного строительства.
Нижегородским промпредприятиям объявили новые правила получения льгот
Приоритет при заключении специальных инвестиционных контрактов с правительствами РФ и Нижегородской области будет отдаваться инвесторам, которые ориентируются на выпуск продукции, востребованной на международных рынках. Кроме того, компания, рассчитывающая на обнуление ставок по налогам на прибыль и имущество, должна будет платить сотрудникам зарплату не ниже средней по отрасли.
ОМК вложит в свой металлургический комплекс 150 млрд рублей
Основной владелец Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых вложит 150 млрд руб. в строительство комплекса по производству стали в Выксе на базе технологии прямовосстановленного железа. Это самый крупный проект в российской черной металлургии с кризиса 2008 года. Новое производство позволит ОМК повысить обеспеченность сталью до 80% на фоне ужесточения конкуренции на трубном рынке и сокращения маржинальности этого бизнеса. По оценкам экспертов, наличие собственного стального передела может позволить ОМК снизить себестоимость труб на 10%.
Нижегородским предприятиям обещают субсидии на подключение к коммуникациям
Правительство Нижегородской области готово компенсировать промышленным предприятиям региона до 50% затрат на модернизацию производства, первый лизинговый взнос на новое оборудование и присоединение к сетям. Размер субсидии из средств федерального бюджета, однако, ограничен 10 млн руб. В условиях стагнации промышленности с негативным прогнозом к концу года в отрасли поддерживают предлагаемые меры и ожидают дополнительной помощи.
Heineken вложил €8 млн в новую линию на нижегородской пивоварне
Новую баночную линию запустили на российском заводе компании Heineken «Волга» в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе компании. Мощность новой линии в 2,5 раза больше прежней и составляет 60 тыс. банок в час. Инвестиции в проект составили €8 млн.
Отгрузка продукции нижегородских предприятий заметно сократилась
Нижегородские промышленники назвали отрасли, где произошло наибольшее падение объемов производства по итогам девяти месяцев 2020 года. Особенный спад фиксируется в автопроме, нефтехимии и металлургии. В региональном минпроме надеются, что крупные предприятия успеют нарастить объемы производства хотя бы до уровня 2019 года, сами же предприятия жалуются на недостаточные меры господдержки и просят губернатора помочь с госзаказами.
Сергачский сахарный завод скорректировал планы по модернизации производства
Агрофирма «Весна» Дмитрия Аржанова скорректировала заявленные планы по модернизации производства на Сергачском сахарном заводе. Запланированный объем инвестиций в обновление оборудования и создание производства гранулированного жома сократился с 4,8 млрд руб. до 1,97 млрд руб. Собственник завода претендует на получение налоговых льгот от областного правительства по приоритетному инвестпроекту. У депутатов возникли вопросы, сможет ли завод привлечь фермеров для получения сырья, но в «Весне» говорят, что у них есть собственные резервы для увеличения посевов сахарной свеклы.
Нижегородское правительство ищет способы удержать IT-компании
Нижегородское минэкономики обеспокоено отсутствием в регионе налоговых льгот для IT-компаний, из-за чего они могут сменить «прописку» на территории с более благоприятным налоговым климатом. Министерство предлагает исправить ситуацию, начав с 11 резидентов технопарка «Анкудиновка». Бюджет в этом случае недополучит 5,5 млн руб. в год. Депутаты считают, что ограничиваться только резидентами технопарка не стоит. Они предлагают распространить льготы на всю IT-отрасль. Минфин утверждает, что раздавать льготы всем нельзя, так как это может обойтись бюджету почти в 300 млн руб. в год.
ЦБК диверсифицирует производство под китайский рынок
Целлюлозно-бумажный комбинат «Волга» намерен довести выпуск упаковочной бумаги до 60% в общем объеме своего производства. В прошлом году более 80% выпущенной продукции составляла газетная бумага, но спрос на нее давно падает, а пандемия коронавируса только ускорила этот процесс. Поэтому компания намерена диверсифицировать производство и начала производство бумаги для гофрокартона, основным потребителем которого стал Китай. Эксперты отмечают, что в период пандемии спрос на упаковку вырос, но увеличивать ее производство в некоторых случаях стоит только при работе на экспорт.
Суда на подводных крыльях планируется поставлять в Европу
Разработчик пассажирских судов на подводных крыльях «Валдай» — Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) им. Р. Е. Алексеева — планирует поставлять их в Европу. Компания провела предварительные переговоры с заказчиками из Венгрии, Румынии и Словакии о поставке в общей сложности восьми судов. По данным “Ъ-Приволжье”, стоимость контракта может составить порядка 1 млрд руб. Чтобы «Валдаи» могли ходить по Дунаю, предприятие в первом квартале 2021 года намерено завершить сертификацию в Российском морском регистре судоходства (РМРС).
Завод Петровского предлагает подсвечивать переходы с помощью спецтехнологий
Нижегородский оборонный завод им. Г. И. Петровского направил в ГИБДД России предложение протестировать разработанный предприятием светосигнальный комплекс. В его составе использована интеллектуальная система, которую завод устанавливает на специзделиях, она реагирует на приближение пешехода и меняет режим подсветки, привлекая внимание водителя и заставляя его снизить скорость. По мнению разработчиков проекта, новый светосигнальный комплекс позволит снизить число ДТП с участием пешеходов: за девять месяцев 2020 года в области произошло 906 ДТП, в которых пострадали прохожие.