За год пригородные поезда перевезли по направлению Ростов — Таганрог 2,5 млн пассажиров

С начала 2020 года пригородными поездами на направлении Ростов — Таганрог воспользовались около 2,5 млн пассажиров, об этом сообщает пресс-служба СКЖД. Отмечается, что составляет 43% от общего числа пассажиров, перевезенных АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» на всех маршрутах Ростовской области.

Отмечается, что в 2020 году на этом направлении корректировался график движения, в частности, отдельным поездам были введены новые стоянки. «В черте города Таганрога увеличилось число поездов, останавливающихся на о.п. Красный Котельщик и Мебельный Комбинат. Также введены дополнительные остановки вечерним электричкам на о.п.Недвиговка, Морской Чулек и Мержаново»,— сказано в сообщении.

Время в пути между Ростовом и Таганрогом занимает от 1 часа 10 минут на ускоренном поезде до 2 часов 5 минут на электричке, которая следует со всеми остановками. Стоимость проезда по полному маршруту составляет 122,5 руб. В границах Ростова пригородные поезда из Таганрога курсируют по двум веткам. Одна идет через станцию Ростов-Западный, вторая — через станцию Первомайская.

Кристина Федичкина