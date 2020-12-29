Бывшую «Мисс Ульяновск» направляют в психиатрическую больницу

В суд направлено уголовное дело о попытке расправиться с сотрудницей магазина «Гулливер», сообщила во вторник прокуратура Ульяновской области. Как сообщает ведомство, нападение на сотрудницу магазина торговой сети «Гулливер» произошло 6 сентября этого года. Вошедшая в магазин покупательница неожиданно достала из сумки нож, нанеся ей несколько ударов в различные части тела с криками «ненавижу всех женщин».

В прокуратуре отмечают, что пострадавшая осталась жива «исключительно благодаря своевременному хирургическому вмешательству».

Выяснилось, что нападавшей была победительница конкурса «Мисс-Ульяновск — 2005», экс-супруга известного ульяновского предпринимателя Вадима Долгановского Наталья Трофимова. В 2013 году она уже нападала с ножом на свою знакомую в магазине «Таис». В ходе экспертиз уже тогда нападавшая была признана нуждающейся в психиатрическом лечении и направлена в специализированное лечебное учреждение.

На этот раз также амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза показала, что «нападавшая в силу заболевания не могла отдавать отчет своим действиям и руководить ими», отмечают в облпрокуратуре. Действия нападавшей квалифицированы по ч.3 ст.30, п.«и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, однако вследствие психического заболевания «она подлежит изоляции от общества с проведением соответствующего лечения», уголовное дело в суд «для применения к нападавшей принудительной меры медицинского характера в специальной организации, оказывающей психиатрическую помощь с интенсивным наблюдением», поясняют в ведомстве.

Сергей Титов, Ульяновск