Суд сократил срок содержания под стражей Анатолию Быкову

В Красноярске краевой суд сократил на три дня срок содержания под стражей предпринимателю Анатолию Быкову. По словам адвоката Алексея Прохорова, срок сокращен с 24 на 21 февраля по итогам рассмотрения жалобы защиты Анатолия Быкова. В тоже время Железнодорожный райсуд продлил ему до 28 февраля домашний арест. По словам господина Прхорова, это решение суда будет обжаловано.

В отношении Анатолия Быкова действуют две меры пресечения: по делу об убийстве учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова и по делу о заказном убийстве коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Анатолия Быкова арестовали в мае 2020 года. Анатолий Быков называет свое дело полностью сфабрикованным.

Дарья Решетникова