В Воронеже утвердили изменения в проекты застройки жилкомплексов «Бунин» и «Спутник»

Мэрия Воронежа утвердила изменения в проект планировки территории площадью 69 га в границах улиц Ломоносова и Московского проспекта, следует из постановления городской администрации. На территории расположены строящийся ЖК «Спутник» ООО «ИП КИТ» Ивана Куликова, ПЖСК «Учитель», социальный узел, а также строящийся ЖК «Бунин» ГК Хамина.

В планах застройщиков — возвести на этой территории 751,5 тыс. кв.м (общая площадь всех зданий) и поселить 13,011 тыс. человек. Общая площадь всех проектируемых на данный момент и строящихся многоквартирных домов составляет 423,7 тыс. кв. м (286,6 тыс. кв. м квартир). Из них в 26-этажном 14-секционном ЖК «Бунин» планируется поселить 2,625 тыс. человек. Площадь 884 квартир составит 105,1 тыс. кв. м., а всего — более 150 тыс. кв. м.

Как поясняли ранее в ГК Хамина, параметры жилой застройки (комплекс переменой этажности — от семи этажей до двух доминант в 26-этажей, а всего 14 секций) в ЖК «Бунина» не менялись с проекта 2018 года. «Изменения в ППТ касаются координат земельного участка под котельную, которую компания намерена возвести за свои средства для социального узла, в том числе для будущей школы. Также увеличивается площадь участка под спортивный комплекс, чтобы в нем зал спортивной гимнастики отвечал международным стандартам».

«ИП КИТ» на своей территории планирует достроить еще 75,3 тыс. кв. м жилья — 699 квартир в рамках проекта ЖК «Спутник». Социальный узел включает спортивный кластер на 3,126 тыс. посещений в день, детскую школу искусств на 1,4 тыс. мест с филиалом библиотеки и детский сад на 600 мест, поликлинику на 1,1 тыс. посещений в смену и школу на 2,86 тыс. мест.

Ирина Лобанова