На Ставрополье гинеколога будут судить за смерть пациентки

В Ставропольском крае завершено расследование дела в отношении акушера-гинеколога, бывшей заведующей акушерским отделением ГБУЗ СК «Ипатовская РБ». Правоохранители подозревают ее в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ России по региону.

По данным следствия, обвиняемая провела 64-летней пациентке малую инвазивную операцию без предварительного и контрольного УЗИ органов малого таза и брюшной полости. Во время операции врач повредила внутренние органы пациентки. В результате у женщины начался фибринозно-гнойный перитонит, который привел к бактериально-септическому шоку, сепсису и полиорганной недостаточности. Через несколько дней пациентка скончалась. Дело подозреваемой направлено в суд.

Наталья Шинкарева