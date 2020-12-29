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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Связистов озадачили в пожарном порядке

МЧС требует убрать базовые станции «Мегафона» с крыш зданий своих подразделений

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Как стало известно “Ъ-Юг”, ростовское областное управление МЧС требует убрать базовые станции связи «Мегафона» с крыш зданий пожарных частей в Волгодонске, Новочеркасске и Шахтах. Ведомство обратилось в суд с соответствующим заявлением, указав, что оборудование размещено без заключения договоров аренды площадей. В «Мегафоне» рассчитывают оформить необходимые документы и избежать демонтажа станций, в противном случае без связи останутся целые районы.


Ростовский арбитраж принял к производству исковое заявление ГУ МЧС по региону к ПАО «Мегафон» и АО «Первая башенная компания» с требованием демонтировать оборудование (информация об этом есть в картотеке суда).

Как сообщили “Ъ-Юг” в суде, речь идет о трех базовых станциях сотовой связи в Волгодонске, Новочеркасске и Шахтах соответственно. Это оборудование установлено на зданиях местных пожарных частей. Как заявило МЧС, станции размещены без разрешения на установку и без заключения договоров аренды недвижимого имущества. На этом основании «Мегафону» и «Первой башенной компании» (100% «дочка» «Мегафона) было направлено предложение убрать оборудование в досудебном порядке, однако, с их стороны реакции не последовало, поэтому МЧС обратилось в ростовский арбитраж.

Предварительное судебное заседание по этому делу запланировано на 19 января.

Как рассказал “Ъ-Юг” директор «Мегафона» в Ростовской области Алексей Барков, договоры аренды с МЧС на установку спорных базовых станций были оформлены в 2002 году. Однако, «в результате внутренней реорганизации министерства» потребовалось переоформление договоров. «Сейчас мы ведем переговоры с управлением МЧС , чтобы не демонтировать базовые станции и ускорить оформление необходимых документов»,— сообщил Алексей Барков.

При этом он отметил, что демонтаж станций на волгодонских, новочеркасских и шахтинских пожарных объектах МЧС негативно скажется на качестве связи в соответствующих районах.

«Здания МЧС оптимальны для расположения объектов связи, отключение и перенос их на другое место приведет к ухудшению качества связи на центральных улицах и площадях, в городских парках, оставит без связи спальные районы»,— сказал господин Барков.

В какую сумму может обойтись перенос оборудования топ-менеджер не уточнил.

По мнению руководителя информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, затраты будут сравнительно небольшие, порядка нескольких десятков тысяч рублей на одну станцию. «Однако, основная проблема не в стоимости. Перенос станции даже просто на другую сторону улицы может потребовать довольно длительной по времени перенастройки технических характеристик оборудования прилегающей сети»,— пояснил эксперт.

Вадим Водолазов


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