В Ульяновской области за год лишены прав более 120 водителей

В течение 2020 года по требованию прокуроров решениями судов в Ульяновской добилась лишены водительских прав более 120 наркоманов и алкозависимых граждан, состоящих на учете в спецучреждении. Об этом сообщила во вторник прокуратура региона.

Ранее сообщалось, что в марте текущего года в Ульяновске был уволен прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью №2 управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью региональной прокуратуры Сергей Тищенко. Сотрудник надзорного ведомства спровоцировал ДТП и покинул место аварии.

Андрей Васильев, Ульяновск