В Ульяновской области не приняты бюджеты двух муниципальных образований

Пресс-служба губернатора и облправительства Ульяновской области сообщила во вторник, что в регионе «приняты бюджеты всех муниципальных образований». Между тем в понедельник на заседании штаба по комплексному развитию региона и.о. министра финансов Ульяновской области Наталья Брюханова отмечала, что пока бюджеты не приняты в двух муниципальных образованиях – Красноборском и Ясашноташлинском поселениях Тереньгульского района, «в Красноборском поселении бюджет принят в первом чтении, второе чтение будет 22 января». Как отмечает минфин, «пока эти поселения не примут бюджеты, им будет доводиться 1/12 от лимита предыдущего года».

Как ранее сообщал “Ъ”, депутаты советов этих муниципальных образований отказались принимать бюджет, отмечая, что вся доходная часть уходит на содержание администраций поселений и требуя дополнительного субсидирования и сокращения расходов на содержание администрации. Как сообщила “Ъ-Волга” глава Ясашноташлинского сельского поселения Наталья Герасимова, пока заседание совета с отчетом главы администрации и обсуждением бюджета запланировано на среду. По ее словам, «бюджет будет принят только при одном условии – если администрация примет условия депутатов по сокращению расходов на ее содержание».

В совете депутатов Красноборского муниципального образования “Ъ-Волга” пояснили, что «никакого принятия бюджета даже в первом чтении не было», на самом деле на заседании совета, собранного по инициативе администрации в сельском клубе, не было кворума, а глава поселения решила приплюсовать к участвующим двух депутатов – работниц клуба, которые отказались участвовать в заседании и заперлись в библиотеке, поскольку их требования не были выполнены администрацией.

После этого одного из депутатов, отказавшихся голосовать, – культорганизатора сельского дома культуры Валентину Шабанову – известили, что ее должность будет сокращена.

Сергей Титов, Ульяновск