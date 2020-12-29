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Церемония подъема Военно-Морского флага на головном корвете проекта 20385 «Гремящий»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Корвет «Гремящий» передан ВМФ РФ

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» передан ВМФ РФ 29 декабря. На корвете поднят флаг. Церемония прошла на судостроительном заводе «Северная верфь».

«Гремящий» будет нести службу на Тихоокеанском флоте.

Корабль заложили в 2012 году. От корветов более ранних серий он отличается усиленными ударными возможностями и наличием системы противовоздушной обороны.

Добавим. что во время церемонии поднятия флага с корвета в вводу упал телеоператор одного из петербургских каналов. Как сообщает «Фонтанка.ру», по предварительной информации, журналист не заметил предупредительные знаки в месте, где нет капитального ограждения, поскользнулся и упал.

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