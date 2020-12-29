В Ярославской области планируют добыть 1,4 тысячи тонн рыбы

В Ярославской области установлены квоты для рыбопромышленных предприятий региона на 2021 год, сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка. Всего в регионе в предстоящем году планируется добыть 1,4 тыс. т. рыбы.

В сообщении уточняется, что в 2021 году разрешено выловить более 400 т. леща, 45 т. судака, 43 т. щуки и 3,7 т. сома. На менее ценные виды рыб установлена квота в 981 т. В эту категорию входят густера, ерш, жерех, карась, красноперка, линь, налим, окунь, толстолобик, уклейка, чехонь, язь и плотва. Значительная этой квоты выделена на вылов плотвы – 265 т.

По словам заместителя председателя правительства области Валерия Холодова, для воспроизводства биоресурсов в водоемы региона ежегодно выпускаются мальки и молодь различных видов рыб. Эта работа проводятся в рамках реализации стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Ярославской области.

«В этом году выпущено 3,65 млн особей, что на 41,6% больше, чем в 2019 году. В основном – щука, а также стерлядь и сазан»,— уточнил господин Холодов.

По информации департамента, промышленным выловом рыбы в Ярославской области занимается 14 организаций.

«Этот вид деятельности разрешен на 21 участке Рыбинского, Угличского и Горьковского водохранилищ общей площадью 232 тыс. га»,— рассказали в департаменте.

Екатерина Руденко