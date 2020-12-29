Жительницу Челябинска оштрафовали на 500 рублей за демонстрацию трусов у здания ФСБ

Центральный районный суд Челябинска признал горожанку Раису Морозову виновной в мелком хулиганстве после пикета с трусами у здания регионального управления ФСБ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 руб., сообщает правозащитная организация «Апология протеста» в своем Telegram-канале.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 24 декабря Раиса Морозова вышла в одиночный пикет к зданию управления ФСБ России по региону в центре Челябинска. В руках она держала палку с натянутыми на нее мужскими трусами. В тот же день горожанку доставили в отдел полиции и составили административный протокол по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Планировалось, что 25 декабря Центральный районный суд рассмотрит дело, однако материалы вернули в полицию.

Сегодня, по данным «Апологии протеста» на Раису Морозову составили новый протокол о мелком хулиганстве. В нем указано, что челябинка «грубо нарушая общественный порядок выразившейся в пренебрежительном отношении к окружающим и общепринятым правилам поведения в обществе, умышленно из хулиганских побуждений демонстрировала фрагменты нижнего белья». По мнению полиции, этим она «посягала на общественную нравственность, личные права и законные интересы других лиц».