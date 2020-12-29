В Ижевске не будут переносить переход возле «Дворца спорта»

В ближайшее время переход около остановки «Дворец спорта» в Ижевске переносить не будет. Об этом рассказал главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации Марат Чемалтынов в эфире радио «Комсомольская правда Ижевск».

«Переход немножко не соответствует нормативам, и его надо сдвигать. Но если его сдвигать в сторону перекрестка, он будет на слишком малом расстоянии от существующего. Поэтому было принято изначальное решение сдвинуть в сторону перекрестка регулируемого. Но постановление отменено, переход пока остается на своем месте»,— отметил господин Чемалтынов.

Ранее сообщалось, что пешеходный переход с остановки «Дворец спорта» в Ижевске перенесут в зону перекрестка улиц Советской и Воровского. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации.