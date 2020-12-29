«Севилья» – «Вильярреал»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 29 декабря

29 декабря «Севилья» примет на своем поле «Вильярреал» в матче 16-го тура Ла Лиги. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на этот матч. На победу «Севильи» можно поставить за 2.30, на победу «Вильярреала» – за 3.50, на ничью – за 3.30, на автогол – за 10.00, на незасчитанный гол – за 2.75, на удаление – за 5.00, на сухую победу «Севильи» – за 3.60, на то, что «Вильярреал» забьет первый гол в матче, – за 2.25.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На то, что гол забьет Морено или Чуквуезе, можно поставить за 2.75, на гол или ассист Ниньо – за 4.00, на гол Де Йонга головой – за 8.00, на голевую передачу Сусо – за 5.50, на то, что Окампос забьет первый или последний гол в матче, – за 4.00.

Лукас Окампос

В 13 матчах Ла Лиги Окампос забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. На гол Лукаса и победу «Севильи» можно поставить за 4.50, на гол правой ногой – за 3.40, на ассист – за 7.00, на дубль – за 10.00, на то, что Окампос забьет или отдаст голевую передачу, – за 2.55.

Всего в Линии более 15 котировок на Окампоса. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол головой за 12.00, удаление за 40.00, автогол за 50.00.

Жерар Морено

Морено – лучший бомбардир «Вильярреала». В 13 матчах чемпионата Испании нападающий забил 8 голов. На гол Морено в первом тайме можно поставить за 4.70, во втором – за 4.70, на гол головой – за 8.00, на голевую передачу – за 7.00, на последний гол в матче – за 6.50.

Всего в линии более 15 котировок на Морено. Варианты с самыми крупными коэффициентами: дубль за 11.00, гол из-за штрафной за 12.00, первый гол в матче и ничья за 20.00.

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