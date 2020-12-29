В Камышине вынесли приговор мужчине за оборот суррогатного алкоголя

Камышинский городской суд Волгоградской области признал виновным ранее судимого 59-летнего мужчину в приобретении и хранении немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта в особо крупном размере и незаконном использовании чужого товарного знака. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, весной 2019 года фигурант уголовного дела приобрел крупную партию контрафактного алкоголя под видом продукции известных торговых марок и хранил ее для дальнейшего сбыта в своем магазине. Также подсудимый якобы хранил суррогатный алкоголь в арендованном гаражном боксе. Всего из незаконного оборота правоохранительные органы, предположительно, изъяли свыше двух тыс. литров контрафактной продукции. Ущерб правообладателям торговых марок превысил 1,7 млн руб.

Вину мужчина признал частично, пояснив, что приобрел и хранил продукцию для личного употребления. При этом ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния с назначением условной меры наказания. Суд приговорил фигуранта к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай