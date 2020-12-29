Россия перенимает западные тренды

Россияне стали чаще передаривать и продавать подарки. На сайтах частных объявлений в преддверии Нового года увеличилось число предложений подарков и сувениров, которые люди получали ранее от коллег и партнеров. При сделке «из рук в руки» покупателей привлекают более низкие цены по сравнению с официальными магазинами, отмечают эксперты. Продавцы же зачастую хотят просто избавиться от ненужных вещей. Но в пандемийный год презенты не просто передаривают, а все чаще хотят получить за них деньги. Станет ли модным продавать подарки? Разбирался Александр Мезенцев.

Миллионы сувениров с символом грядущего года, тонны ароматических свечей, тысячи коробок с блокнотами, сотни литров элитного алкоголя, увлажнители воздуха, наборы для суши и фоторамки — все это россияне получат в ближайшие дни от своих коллег и партнеров. Ежегодно ненужные подарки отправлялись на вечное хранение в кладовую. Однако в этом году россияне все чаще стали такие презенты продавать, отмечают эксперты. На сайтах объявлений от физических лиц вроде Avito или «Юла» особенно много предложений накануне Нового года.

Людьми движут вполне рациональные соображения, отмечает социолог, психолог, специалист по управлению потребительским поведением Алексей Муразанов:

«То, что не открыто, либо не подошло, передарить хуже, а вот перепродать, наверное, лучше с точки зрения того, что, наверняка, найдется тот, кому это, действительно, нужно будет.

Потому что передарить — это опять не попасть, это тоже риск какой-то. Я наблюдаю, что, допустим, люди, которые меня окружают, раньше с Avito не особо взаимодействовали, а всей час все больше обращаются, допустим, к этому и другим подобным сервисам».

Тренд на рациональное пользование пришел в Россию несколько лет назад. И ради благих целей подарок можно и продать, соглашается руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин: «Чтобы нам как-то рачительно относиться к энергии, остановить изменение климата на каком-то более или мене приемлемом уровне, это вполне возможно, 2020 год это показал, поэтому, наверное, лучше передаривать, не примешивать коммерческую компоненту. Но если за какие-то очень скромные деньги, наверное, тоже нормально».

В России каждый третий передаривает подарки, сообщает холдинг Romir. Однако привычки продавать ненужные презенты среди российских бизнесменов нет, рассказал президент группы компаний химчистки и стирки «Диана» Дмитрий Несветов: «Совсем близким каким-то людям, из близкого круга, если кому-то понравилось, они увидели, они, конечно, это забирают. Но официально какую-то целую технику продумывать для перепродажи, для передаривания подарков у меня никогда не было. Но время от времени нужно заниматься, как это помягче сказать, утилизацией всего лишнего».

В этом году россияне больше всего хотели бы получить гаджеты, ювелирные украшения, автомобили и сертификаты на путешествия, показал опрос сервиса Avito.

Пандемия коронавируса оказала влияние и на качество деловых подарков, продолжает президент группы компаний химчистки и стирки «Диана» Дмитрий Несветов: «Во-первых, этих подарков меньше гораздо. Во-вторых, в этих подарках стало меньше этой ритуальной составляющей, просто в силу того, что год нас приучил быть внимательнее, прагматичнее и вообще осторожнее».

Перепродажа товаров набирает популярность и в соцсетях. Например, «ВКонтакте» в декабре запустила площадку, на которой все пользователи могут выставить ненужную вещь или непонравившийся подарок. Подобные профили есть в Facebook и Instagram. Число подписчиков там достигает нескольких десятков тысяч, а их авторы становятся интернет-звездами.

Однако пока тренд на рациональное потребление на подарки не распространяется, уверена консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева:

«Вот это желание монетизировать все на свете — даже не наш тренд, это пришло с Запада.

Но этикет по-прежнему говорит о том, что подарки нельзя передаривать, нельзя продавать — это точно неэтично. Вполне можно с кем-то поделиться, а можно просто кому-то отдать».

В ближайшие годы продавать ненужный подарок в России вряд ли будет нормальным явлением, соглашаются опрошенные “Ъ FM” эксперты.

Больше всего наших соотечественников раздражает, когда у них не спрашивают заранее, чего они хотят, — таких почти 60%, подсчитали в сервисе Avito. И примерно столько же россиян предпочитают делать подарки-сюрпризы, не интересуясь мнением одариваемого.