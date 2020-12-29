«АвтоВАЗ» показал салон Lada Niva Travel

«АвтоВАЗ» показал салон внедорожника Lada Niva Travel — так называется обновленный вариант модели Chevrolet Niva.

Автомобиль получил новую панель приборов, мультимедийную систему, 7-дюймовый сенсорный экран (закреплен справа от приборной панели). Блок клавиш, USB-разъем и слот для карты памяти размещены на центральной консоли на месте, куда ранее устанавливалась магнитола.

Мультимедиа система, способная проигрывать видеофайлы работает на операционной системе Windows CE 6.0, поддерживает навигацию Navitel и соединение с телефоном по Bluetooth. Также на экране отображается картинка с камеры заднего вида.

Напомним, в рамках предыдущего обновления внедорожник еще под маркой Chevrolet Niva получил подушку безопасности водителя, систему ABS и ЭРА-ГЛОНАСС.