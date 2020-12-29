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На Дону пограничники изъяли партию контрабандных сигарет на 2,5 млн рублей

В Ростовской области пограничники пресекли ввоз на территорию России крупной партии сигарет, сообщает ПУ ФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, в 100 м от государственной границы правоохранители обнаружили неизвестных, которым подельники с сопредельной территории передавали коробки с сигаретами. Нарушители попытались скрыться, но пограничники их задержали. В трех автомобилях у шести задержанных россиян было найдено около 23 тыс. пачек сигарет. Стоимость незаконного товара составила 2,5 млн руб. Транспорт и табачная продукция были изъяты. В отношении задержанных правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 18.7 КоАП РФ (неповиновение законным требованиям военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ).

Наталья Шинкарева


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