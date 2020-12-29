Дети погибших военных получили новогодние подарки от воронежского сенатора

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В предпраздничные дни 75 новогодних подарков от Сергея Лукина вручили детям павших воинов. Именно столько малышей значится в списках Воронежского регионального отделения общественной организации семей военнослужащих, погибших в республике Афганистан, на Северном Кавказе и других локальных конфликтах.



Сенатора РФ от Воронежской области с этим общественным объединением связывает давняя дружба. Надежда Киселева, председатель Семилукского отделения организации, рассказала: «Мы плотно общаемся, и напрямую, и на личных приемах Сергея Николаевича. Постоянно чувствуем его поддержку. Так, в разгар пандемии им были предоставлены продуктовые наборы для пожилых и одиноких родителей военнослужащих, а также тех семей, где была в этом необходимость. А вот сегодня нам привезли детские подарки на Новый год. Мы очень рады, что в это непростое время сенатор проявляет к нам такое доброе участие».

Искренне радуется подаркам 11-летний внук Надежды Дмитриевны Витя. Его папа погиб, исполняя воинский долг на Северном Кавказе.

Сергей Лукин уверен: «Уходящий 2020 год запомнится нам тем, что на первый план вышли вечные ценности. Мы заново открыли для себя, как важно бережно относиться друг к другу, осознали ценность человеческого общения. И в полной мере ощутили, как необходимы понимание и поддержка».

В своем поздравлении парламентарий высказал пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов.

«Пусть Новый год войдет в каждый дом, каждую семью с миром, добром и любовью, оправдает все мечты и ожидания!» – подчеркнул в своем обращении Сергей Лукин.

Ольга Вороновская