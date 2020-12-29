В новогодние праздники в Тюменской области ожидается аномально холодная погода

С 30 декабря по 4 января 2021 года на юге Тюменской области ожидается аномально холодная погода, так как средняя суточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 10 градусов и более, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Преобладающая температура воздуха в ночные часы -38°…-33°, днем -33°…-28°. В Тюмени аномально холодная погода прогнозируется с 30 декабря по 3 января 2021 года.

Спасатели просят не выходить в эти дни на улицу без крайней необходимости. «Опасайтесь переохлаждения и обморожения. Соблюдайте правила пожарной безопасности и использования обогревательными приборами», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС.