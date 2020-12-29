Только 11% петербуржцев не тратят личное время на решение рабочих вопросов

Четверть работающих петербуржцев в будни тратят до 80% своего личного времени на решение рабочих вопросов. Только 11% опрошенных горожан заявили, что никогда не выполняют рабочие задачи во внерабочее время. Об этом сообщает служба исследований компании hh.ru по итогам опроса более 6,4 тыс. жителей Петербурга.

Чаще других доделывают работу в личное время топ – менеджеры, представители сферы искусства и масс-медиа. Никогда не задерживаются на работе представители сферы рабочего персонала.

Каждый третий петербуржец на «удаленке» признался, что стал работать больше. Только 17% заявили, что не ощутили разницы. Больше стали работать представители бухгалтерской сферы и ИT.