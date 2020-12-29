Обворовавшему умершего энгельсскому полицейскому не удалось выйти на свободу

Саратовский областной суд частично отменил приговор в отношении двух полицейских, которые были признаны виновными в краже денежных средств с банковского счета умершего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что Энгельсский районный суд приговорил подсудимых Алексея Ивченко и Валерия Магана к двум годам и году лишения свободы, последнему также инкриминировалось злоупотребление полномочиями. Ивченко и его защита подали апелляционную жалобу на приговор, настаивая на фальсификации документов.

Установлено, что подсудимые выехали по вызову жителей одного из домов Энгельса, которые жаловались на странный запах в подъезде. В одной из квартир сотрудники обнаружили тело мужчины. Там же они нашли телефон умершего и с помощью мобильного банка перевели на счет одного из своих родственников свыше 40 тыс. руб., что и стало поводом для привлечения полицейских к уголовной ответственности.

В апелляционной инстанции Ивченко просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, либо оправдать.

Судебная коллегия Саратовского областного суда отменила приговор только в части конфискации с обращением в доход государства изъятых мобильных устройств и ноутбуков подсудимых и передала дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции иным составом суда. В остальном приговор Энгельсского районного суда оставлен без изменения апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Марина Ковалева