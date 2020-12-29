В Кузбассе прокуратура организовала проверку после гибели детей при пожаре

Прокуратура Анжеро-Судженска организовала проверку после гибели двоих детей при пожаре, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

Пожар произошел во вторник, 29 ноября, около 9:30 в частном доме на улице Гастелло. После ликвидации огня пожарные обнаружили тела двоих взрослых и двоих детей в возрасте двух и четырех лет.

По предварительной информации, очаг возгорания был возле печи.

Следственный комитет Российской Федерации по Кузбассу возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Прокуратура города взяла расследование дела на контроль.

Екатерина Лукашевич